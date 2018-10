Una voz para los animales que están en peligro de extinción

El joven pintor Pablo Arosemena presentará su exposición Anomalías, el 17 de octubre, a las 7:00 p.m., en la galería Mateo Sariel.

Con tan solo 16 años, ha estado preparando su primera exposición individual, compuesta por 15 piezas, desde hace un año. Cada obra de esta colección gira en torno al mismo tema: su preocupación por la extinción de varios animales a causa del desinterés de la humanidad.

El artista comenzó a pintar profesionalmente desde los 14 años, pero ha estado expuesto al arte desde pequeño. “He pintado toda mi vida, desde chiquito mi mamá, en vez de ponerme a ver televisión, me ponía a pintar”, comenta. Además de los consejos que le ha impartido su madre, no ha tomado ninguna clase. Toda su habilidad la ha desarrollado mediante la práctica.

Cita a Frida Kahlo y a John Singer Sargent como sus más grandes inspiraciones. Revela que siempre le ha fascinado la identidad de Kahlo y su manera de expresar su imagen a través del arte.

Vivir en el Casco Antiguo le ha dado la oportunidad al joven pintor de interactuar con varios artistas panameños. Destaca que dentro de lo que ha visto de arte en Panamá, lo que más le gusta son las obras de Remedios e Insano. Adentrarse en el mundo del arte desde tan joven no es común. “Nunca me imaginé que esto ocurriría. Es todo gracias a la galería Mateo Sariel, que me ha dado mucho apoyo con mis pinturas. Sé que soy muy dichoso de tener esta oportunidad y estoy muy agradecido con ellos”, recalca.

Esta individual surge a raíz de las dos grandes pasiones del artista: el arte y los animales. Desde pequeño le ha interesado la diversidad de estas criaturas y su manera de interactuar. “A través de los años, los humanos le han perdido el interés a los animales. Ya no les importa que se estén muriendo. Presentarlos de una manera distinta tal vez ayudará a la causa de protegerlos”, explica.

Pablo Arosemena intenta tomar acciones para contribuir a la protección y defensa de los animales. Está involucrado en diferentes grupos que ayudan a perros y gatos abandonados y ha adoptado una dieta vegetariana desde hace un año y medio.

Esta exposición es la forma en la que le da una voz a los animales que más sufren.

Según este creador, es el mayor aporte que puede dar a la causa. “Quiero que la gente vuelva a tener interés en ellos y se den cuenta de que estamos perdiendo animales increíbles”.