Autoridades ngäbe rechazan la destitución de Silvia Carrera

HATO CHAMI, Comarca Ngäbe-Buglé.– Dirigentes tradicionales, organizaciones indígenas, alcaldes, representantes corregimiento, caciques regionales y locales se reunieron en Hato Chami para analizar la destitución de la cacica Silvia Carrera.

Las autoridades decidieron rechazar la decisión de la junta directiva del Congreso General Ngäbe-Buglé de destituir a Carrera como cacique general de la comarca. Concentrados en un encuentro Interregional de autoridades tradicionales, administrativas y de organizaciones que están dentro de la comarca, los presentes descalificaron la acción de la junta directiva del Congreso General, presidida por Edilberto Sánchez, que denominaron de ilegal y carente de sustento moral. Carrera, en tanto, aceptó como buenas las muestras de apoyo que le brindaron los dirigentes y autoridades tradicionales presentes en el encuentro. “Las acciones del presidente del Congreso, Edilberto Sánchez, están haciendo sufrir a mi pueblo, que ha tenido que movilizarse por días para estar presente en este lugar y pedir una revisión de sus actuaciones”, dijo la cacique. Agregó que ella fue elegida por votación popular por el pueblo y será ese mismo pueblo el único que puede ordenar su destitución del cargo. “Yo fue elegida por ley, no son ocho personas y Edilberto Sánchez quienes pueden destituirme”, aseveró. Calificó como lamentable que mientras su pueblo pasa hambre, no tiene centros de salud, doctores y medicinas, hospitales, buenas carretas y escuelas, escucha como altos funcionarios de la anterior administración amasaban fortunas de millones de dólares. “El trabajo del Congreso es hacer planes y programas para discutir el plan de desarrollo dentro de la comarca, para evitar que en los centros de salud no haya ni acetaminofen, que los ríos tengan zarzos, que haya carreteras y no caminos de lodo y que no existan las escuelas ranchos”, dijo Carrera.