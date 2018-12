Actuación de LeBron James cae en saco roto ante los Nets

El desempeño ofensivo del astro LeBron James cayó este martes en saco roto ante los Brooklyn Nets en la NBA, ya que sus Lakers de Los Ángeles cedieron ante el quinteto de la Gran Manzana con marcador de 115-110.

D'Angelo Russell tuvo 22 puntos y 13 asistencias contra su exequipo, y los Nets alargaron su racha ganadora de la temporada a seis victorias.

Joe Harris agregó al triunfo 19 puntos y Spencer Dinwiddie anotó 18 para los Nets, que habían ganado seis en fila por última vez del 25 de marzo al 3 de abril de 2015.

Rondae Hollis-Jefferson terminó con 17 puntos y Jared Dudley hizo algunas canastas grandes en la recta final para anotar 13 tantos.

Por el quinteto angelino LeBron se recuperó de su juego de puntuación más baja de la temporada con 13 puntos el domingo ante los Wizards, al anotar 36 tantos, capturar 13 rebotes y repartir 8 asistencias, pero los Lakers terminaron este viaje por carretera con balance negativo de 1-3.

Kyle Kuzma tuvo 22 puntos y 11 capturas, mientras que Lonzo Ball anotó 23 cartones por los angelinos.

Brooklyn lideró por 100-87 con siete minutos y medio por jugar antes de los triples back-to-back de Kuzma y Ball, que acercaron la pizarra a 100-93.

LeBron anotó después dos encestes para cerrar una racha ofensiva de su equipo de 10-0. Empero, Dudley y Dinwiddie respondieron con sendas canastas saliendo de la banca y un triple de Russell amplió la ventaja de los Nets a 113-107 con 22 segundos por jugar.

El armador de los Lakers, el veterano Rajon Rondo se ha perdido 17 juegos por lesión.

Los Lakers recibirán este viernes a los New Orleans Pelicans mientras que los Nets visitarán esta noche a los Chicago Bulls.

CAVALIERS VENCEN A PACERS

En Indianapolis, el pívot Larry Nance Jr. realizó la última jugada de la noche al vencer a Víctor Oladipo para encestar la canasta de la victoria con la cual sus C avarliers vencieran a los Indiana Pacers 92-91.

Nance terminó con 15 puntos, 16 rebotes, seis asistencias y el primer tiro ganador de su carrera profesional y los Cavaliers terminaron así una racha ganadora de Indiana que se extendía a siete juegos seguidos.

