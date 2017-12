Aficionados del Lazio llevan ante la justicia a un árbitro

Un grupo de aficionados del Lazio de Roma emprendió este miércoles una acción judicial contra el árbitro del partido perdido por su equipo ante el Torino, y contra su asistente de video, a los que consideran culpables de errores de arbitraje.

Según el despacho de abogados Previti, una "propuesta de acuerdo amistoso, primera etapa antes de una citación por la justicia", fue enviada al árbitro Piero Giacomelli y a su asistente de video Marco Di Bello, "en nombre de un grupo de tifosi del S.S. Lazio".

El 11 de diciembre, el Torino se impuso al Lazio en la fecha 16 de la Serie A. El partido dio lugar a uno de los incidentes ligados al arbitraje más polémico de la temporada.

El árbitro Piero Giacomelli dejó en efecto que el juego prosiguiese después de una mano del delantero del Torino Iago Falqué en su propia área. Al finalizar la jugada, el delantero del Lazio Ciro Inmobile, furioso, propinó un golpe al defensa argentino del Toro Nicolás Burdisso.

Avisado por el VAR, el árbitro consultó las imágenes al borde del terreno de juego. Sacó una tarjeta roja a Inmobile, pero no decretó el penalti a favor del Lazio.

Yesterday, did Ciro Immobile and Nicolas Burdisso decide to pull a Zidane and Materazzi? Was it worth a red card? #LiveOnStarTimes@StarTimesKenyapic.twitter.com/rOwW2ps6l4