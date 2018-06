'Noches blancas' en San Petersburgo y otras curiosidades del Mundial

El fenómeno de las "noches blancas", que consiste en la corta duración de las noches en los países más cercanos de las zonas polares en los alrededores del solsticio de verano, se deja notar en el Mundial, especialmente en San Petersburgo, donde la falta de luz solar es de apenas tres horas en este arranque del Mundial.

BRASIL

Para su segundo partido en la fase de grupos, contra Costa Rica, la seleçao brasileña se aloja en el hotel Corinthia de San Petersburgo.

Un pequeño guiño del destino para el seleccionador brasileño Tite, leyenda del Corinthians, con el que logró grandes éxitos, incluyendo la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2012.

Para este Mundial llamó a dos jugadores que visten actualmente los colores de ese club, el arquero Cassio y el lateral Fagner.

Ya haya sido una elección deliberada o una simple coincidencia con el nombre, la "torcida" brasileña, incluyendo los de los equipos rivales del Corinthians, esperan que el hotel traiga suerte el viernes a un equipo que necesita la victoria tras el empate 1-1 ante Suiza en el debut.

ISLANDIA

Las esposas y novias de los jugadores islandeses llegaron el jueves a Volgogrado para ver el partido del viernes ante Nigeria.

Es la primera vez que los jugadores han podido ver a sus parejas y un periodista de la televisión del país nórdico preguntó al capitán Aron Gunnarsson si en el equipo hay una prohibición de mantener relaciones sexuales durante el torneo.

"Hasta ahora, sí", respondió Gunnarsson con cierto rubor, aludiendo a que como no estaban juntos no han podido tener relaciones.

Islandia se esforzará al máximo para derrotar a Nigeria este viernes, pero los Vikingos demostraron su deportividad homenajeando este jueves al arquero nigeriano Carl Ikeme, que no pudo participar en esta Copa del Mundo por una leucemia.

Todo el equipo dedicó una camiseta firmada al jugador y el atacante Jon Dadi Bodvarsson, que jugó con Ikeme en el Wolverhampton inglés, publicó una fotografía en Instagram con un mensaje de apoyo: "Toda la selección de Islandia está contigo, Carl Ikeme".

El entrenador de los islandeses, Hemir Hallgrimsson, está orgulloso de sus chicos: "Jugamos contra ellos, pero eso es algo más grande que el fútbol. Le deseamos lo mejor".

All of us in @footballiceland are with you @Carl_Ikeme 👊🏻❤️ pic.twitter.com/LMy4fumDj5