Anthony Joshua no descarta pelear contra Tyson Fury

El campeón mundial de los pesos pesados de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Anthony Joshua no excluye enfrentarse un día a Tyson Fury, en el que sería un atractivo combate entre los dos boxeadores británicos.

Fury, de 29 años, perdió su licencia hace un año por consumo de cocaína y está acusado de dopaje desde hace un año por la agencia británica antidopaje.

Su último combate fue en diciembre de 2015, cuando batió al ucraniano Wladimir Klitschko y conquistó el triple cinturón: AMB, Organización Mundial de Boxeo (OMB) y FIB.

A principios de octubre anunció en Twitter que su intención es regresar en abril para "tres grandes combates en 2018".

"Si muestra que puede moverse y controlar su peso, entonces la gente se interesará en él. Pero si vuelve con mucho peso y tiene problemas ante adversarios de segundo plano, el público no tendrá interés. Por lo que en principios vamos a ver cómo se comporta", declaró Joshua sobre el eventual combate.

El objetivo del boxeador inglés es unificar los títulos. Tras la defensa de sus coronas FIB y AMB ante el el franco-camerunés Carlos Takam el próximo sábado en Cardiff, su intención es enfrentarse al dueño de la corona OMB, el neozelandés Joseph Parker, a principios de 2018.

