Ariel Jurado regresa a ligas menores después de debutar en Grandes Ligas

El abridor panameño Ariel Jurado fue enviado a ligas menores, después de su debut con los Rangers de Texas, que lo convirtió en el panameño número 61 en las Grandes Ligas.

Jurado, oriundo de Coclé y 22 años de edad, recibió la oportunidad el pasado sábado por la noche ante los Medias de Blancas de Chicago.

