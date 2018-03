Arrieta pacta con Filis; Ichiro y deGrom debutan

Jake Arrieta finalmente consiguió el contrato de su gusto. El estelar lanzador y los Filis de Filadelfia alcanzaron un acuerdo para un pacto de tres años, informaron a The Associated Press dos personas al tanto de la decisión. Ambas personas hablaron con AP este domingo con la condición de no ser identificadas dado que el acuerdo está sujeto a un reconocimiento médico.

Se reportó que el valor del contrato asciende a los 75 millones de dólares. Arrieta se une a los Filis cuando faltan dos semanas y media para iniciar la temporada regular.

El derecho de 32 años, el Cy Young de la Liga Nacional en 2015 con los Cachorros de Chicago, era uno de los varios agentes libres de renombre que no habían recibir contratos de largo plazo en un apático mercado.

PRETEMPORADA

Jacob deGrom debutó en la primavera con Nueva York y lanzó 2.2 episodios. DeGrom, quien padeció rigidez en la espalda al iniciar la pretemporada, alcanzó las 98 millas por horas con su recta.}

El cubano Yoenis Céspedes disparó su tercer jonrón para los Mets.

REGRESO A CASA

Ichiro Suzuki se fue de 3-0, con dos ponches, al desempeñarse como primer bate en su primer juego con Seattle en la primavera.

Un estilo único que se identifica en el mundo entero. 🌎🌍🌏 ¡Ichiro Suzuki consumiendo su 1er turno de #SpringTraining! 🐐 #LosMarinerospic.twitter.com/KdplZJXpyD — Marineros de Seattle (@LosMarineros) 11 de marzo de 2018

El segunda base de los Marineros Robinson Canó debió salir temprano por rigidez en la corva izquierda.