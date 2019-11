Los Astros, Medias Rojas y Bravos, entre los ganadores del Bate de Plata

El béisbol de las Grandes Ligas continúa entregando premios.

En esta ocasión, llegan los premios Bate de Plata 2019 en la Liga Nacional y la Liga Americana, que reconocen a los mejores productores ofensivos en cada posición, uno por cada circuito, fueron anunciados la noche del jueves.

Tras una temporada en que se rompieron distintos registros ofensivos, ésta es la lista de ganadores del prestigioso galardón, que publicó la página oficial de las Grandes Ligas:

Liga Americana

Receptor: Mitch Garver, Mellizos de Minnesota. Promedio al bate: .273, 31 HR y 47 RBI.

Primera base: Carlos Santana, Indios de Cleveland. Promedio al bate: .281, 34 HR y 94 RBI.

Segunda base: DJ LeMahieu, Yankees de Nueva York. Promedio al bate: .327, 26 HR y 102 RBI.

Campo corto: Xander Bogaerts, Medias Rojas de Boston. Promedio al bate: .309, 33 HR y 117 RBI.

Congrats on your 3rd career Silver Slugger Award, Xander! pic.twitter.com/iKrrNt9BMx

The best offensive shortstop in the AL. 💪

Tercera base: Alex Bregman, Astros de Houston. Promedio al bate: .296, 41 HR y 112 RBI.

Jardinero: Mike Trout, Angelinos de Los Ángeles. Promedio al bate: .291, 45 HR y 104 RBI.

Jardinero: George Springer, Astros de Houston. Promedio al bate: .292, 39 HR y 96 RBI.

Jardinero: Mookie Betts, Medias Rojas de Boston. Promedio al bate: .295, 29 HR y 80 RBI.

Bateador designado: Nelson Cruz, Mellizos de Minnesota. Promedio al bate: .295, 29 HR y 80 RBI.

Liga Nacional

Receptor: J.T. Realmuto, Filis de Filadelfia. Promedio al bate: .275, 25 HR y 83 RBI.

Primera base: Freddie Freeman, Bravos de Atlanta. Promedio al bate: .295, 38 HR y 121 RBI.

Segunda base: Ozzie Albies, Bravos de Atlanta. Promedio al bate: .295, 24 HR y 86 RBI.

Campo corto: Trevor Story, Rockies de Colorado. Promedio al bate: .294, 35 HR y 85 RBI.

"First off, I wanna say I love baseball."

He loves baseball, and baseball loves him back. Anthony Rendon is a Silver Slugger! pic.twitter.com/CuG8DwSggz