Bárcenas, sobre Dely Valdés: ‘espero que no solo sea seleccionador interino’

El volante panameño Edgar Yoel Bárcenas, quien milita en la segunda división del fútbol español con el Real Oviedo, habló sobre la designación de Julio Dely Valdés como seleccionador interino de Panamá, destacando su buena forma de trabajar, pero que no sea solo el técnico de forma transitoria.

“En lo personal Dely Valdés es un técnico que ya estuvo conmigo, trabaja muy bien y espero que no solo sea seleccionador interino”, afirmó Bárcenas en una entrevista que publicó este miércoles el diario español La Voz de Asturias.

“Son decisiones que debe tomar la federación, en lo personal me gusta mucho. Cuando llegué a Oviedo hablé un poco con él y me dijo que aprovechase esta oportunidad”, agregó Bárcenas cuando conversó con la prensa, tras recibir el premio de Mejor Jugador del Mes (enero) del Real Oviedo.

Asimismo, el jugador de 25 años de edad, sostuvo que dependiendo de cómo su equipo llegue en la liga a la fecha FIFA, se decidirá si se suma a la selección panameña, que tiene partido amistoso ante Brasil el 23 de marzo en Portugal.

TEMPORADA

Sobre su rendimiento con el Real Oviedo, Bárcenas comentó que fue bueno para él descansar el pasado fin de semana cuando cumplió con una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Además, que ahora le toca concentrarse y estar listo para cuando el técnico, Juan Albacete Anquela, decida utilizarlo.

“Me vino bien el descanso, sí. Venía jugando mucho y un descanso no viene nunca mal, además no fue por lesión. A tratar de concentrarme otra vez y pensar que puedo volver a estar con el equipo y si no a trabajar para ver qué decide el míster”.

Esta temporada, Bárcenas ha visto acción en 23 partidos, en los que acumula cinco goles.

Real Oviedo, marcha sexto en la tabla de la segunda división con 39 puntos, en zona de jugar el playoff de ascenso. Su próximo partido será el próximo sábado 16 de febrero, en casa, ante el Alcorcón, que le sigue de cerca con 38 unidades.