Batalla por el trono femenino del tenis mundial en el Masters

El Masters femenino de tenis puede tener esta temporada un incentivo extra: siete de las ocho participantes en el torneo que reúne a partir del domingo a las mejores tenistas de año pueden acabar el curso en lo alto del ranking mundial.

El torneo, que comienza este domingo y reparte hasta mil 500 puntos (en caso de triunfo final sin derrota en la fase de grupos), se anuncia decisivo para el número uno al final de la temporada.

Entre ellas está la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, actual número dos de la clasificación mundial tras la rumana Simona Halep y que jugará en el grupo blanco, junto a la checa Karolina Pliskova (3), la estadounidense Venus Williams (5) y la letona Jelena Ostapenko (7), según el sorteo celebrado el viernes.

En la otra llave, la roja, estarán la rumana Simona Halep, la ucraniana Elina Svitolina (4), la danesa Caroline Wozniacki (6) y la francesa Caroline García (9).

Todas las tenistas excepto la francesa pueden acabar la temporada como número uno mundial.

Muguruza admitió que recuperar el trono a final de temporada "es un objetivo importante, no voy a mentir". "Estoy contenta de haberlo sido (número 1) y no es algo que me ponga nerviosa o me obsesione", añadió la española nacida en Caracas, que participará en el Masters por tercera vez consecutiva.

También puede acabar en lo alto de la clasificación la infatigable Venus Williams, que a sus 37 años vuelve a disputar este prestigioso torneo.

La mayor de las hermanas Williams (N.5) no jugaba el Masters femenino desde hacía ocho años, en los que tuvo que luchar para sobreponerse a una enfermedad autoinmune (el síndrome de Sjögren) para volver a hacerse un hueco en la élite del tenis femenino, con dos finales de Grand Slam disputadas en 2017.