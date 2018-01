Bayern Múnich gana y James se luce

El Bayern Múnich (1) abrió la segunda vuelta de la Bundesliga este viernes con un triunfo 3-1 en la cancha del Bayer Leverkusen (4) en un partido en el que marcaron el español Javi Martínez, el francés Frank Ribery y el colombiano James Rodríguez, de fantástico golpe franco.

Por el equipo visitante, Kevin Volland (70), tras varios regates en la frontal del área, había puesto el 2-1 provisional.

