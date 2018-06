Bélgica golea a Costa Rica 4-1 en amistoso previo a Mundial

Bélgica confirmó este lunes su poderío y desnudó las carencias de Costa Rica, a la que goleó por 4-1 en el último partido amistoso de ambos combinados de cara al Mundial de Rusia 2018, disputado en el estadio Rey Balduino, en Bruselas.

Bryan Ruiz abrió el marcador para Costa Rica al minuto 24 al rematar de fuera del área un balón rechazado por la defensa belga.

Is Costa Rica primed for another deep World Cup run? Bryan Ruiz makes sure to go to Russia with a golazo vs. Belgium in the bank (via @TeleticaTD7) pic.twitter.com/cZbG4r74ea