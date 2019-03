Benzema inspira a un Real Madrid con Luca Zidane en la portería

El Real Madrid (3º) ganó 3-2 al colista Huesca, este domingo en la 29ª jornada del campeonato español, en un partido en el que brilló Karim Benzema y en el que el entrenador blanco Zinedine Zidane dio la titularidad en el arco a su segundo hijo, Luca Zidane.

Fuera de la carrera por el título, 'Zizou' dejó en el banquillo a Keylor Navas para dar una oportunidad a Luca. El otro portero de la plantilla, el belga Thibaut Courtois, no entró en la convocatoria por lesión.

Luca, de 20 años y segundo de los cuatro hijos de Zidane, prácticamente no tuvo trabajo, ya que poco pudo hacer en los goles del colombiano Cucho Hernández (3), con un potente disparo, y de Xabier Etxeita (74), con un cabezazo a escasos metros de la línea.

Entre sus mejores acciones, destacó su capacidad para jugar con el pie, ya fuera para romper la presión (minutos 15 y 18) o con un espectacular pase largo para Brahim (31), de 19 años, la otra gran novedad en el once, en su primera titularidad tras llegar procedente del City en enero.

"Brahim, que no ha jugado mucho, lo ha hecho bien. Se ha resentido a la hora (de juego) ya que no juega mucho. Luca es el tercer portero, Courtois no estaba listo y Keylor venía de la selección y necesitaba un poco de descanso. Di minutos al otro portero", explicó Zidane tras el duelo.

💬 @alvaroodriozola: "La segunda parte ha sido buena, nos hemos sabido rehacer y al final ha llegado la victoria con un soberbio gol de @Benzema." #RMLigapic.twitter.com/Q6A6QDyaBn — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 31 de marzo de 2019

Antes, Rayo Vallecano (18º) y Real Betis (9º) se repartieron los puntos (1-1) en el debut del técnico Paco Jémez al frente del equipo madrileño.Un gol de Cristian Tello a nueve minutos del final frustró el inicio de la nueva etapa Paco Jémez, exentrenador del Cruz Azul mexicano, en el conjunto madrileño, que se había adelantado por medio de Raúl de Tomás (34).

El conjunto rayista, por su parte, queda en penúltimo puesto, a cinco puntos de la salvación, que marca el Villarreal (17º).Por su parte, el Levante (15º), otro equipo inmerso en la pelea por eludir el descenso, empató 2-2 en Valencia ante el Eibar (11º).

En el otro partido disputado este domingo la Real Sociedad (10º) empató 1-1 en su visita al Valladolid (16º).