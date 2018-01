Bills, Titans y Falcons pasan a la postemporada

Los Bills de Buffalo están en la postemporada de la NFL. No es broma. Necesitaron ayuda de último minuto por parte de Cincinnati, que derrotó sorpresivamente 31-27 a Baltimore el domingo, un instante después de que Buffalo se impuso 22-16 en Miami.

Esos resultados otorgaron a los Bills un boleto de comodín en la Conferencia Americana, y un duelo en Jacksonville el próximo domingo.

La última vez que Buffalo llegó a los playoffs, cayó en Nashville en enero de 2000. Su sequía sin postemporada era la más larga que se encontraba vigente en los deportes profesionales de Estados Unidos y Canadá.

Y así lo celebraron los jugadores en el camerino de los Bills.

Pero la alegría de clasificarse llegó con una mala noticia: el corredor LeSean McCoy se lesionó y fue retirado en un carro durante la segunda mitad. Después del partido fue posible verlo con un botín ortopédico.

"Hay mucha energía en el vestuario. Hemos trabajado muy duro por esto”, afirmó el guard de los Bills, Richie Incognito.

"Se ha hablado mucho de esto, y ahora nos hemos quitado este estigma. Estamos en la postemporada y tenemos nueva vida".

La derrota de Baltimore fue increíble. Los Ravens necesitaban parar en cuarta y 12 en su propia yarda 49. Andy Dalton encontró a Tyler Boyd con 44 segundos restantes para dar la victoria a los Bengals y eliminar a los Ravens.

Baltimore había estado en desventaja durante buena parte del encuentro, antes de tomar la delantera por 27-24 con 8:48 minutos restantes.

Los Titans de Tennessee tenían que ganar para avanzar, y aprovecharon su situación al superar por 15-10 a los Jaguars, campeones del Sur de la Conferencia Americana.

Ello dio a los Titans su primer boleto de playoffs desde 2008. Tennessee chocará el sábado como visitante ante Kansas City, campeón del Oeste de la Americana, en la apertura de la ronda de comodines.

"Nos rehusamos a irnos a casa”, destacó Brian Orakpo. “No quería estar en un vuelo de Southwestern para regresar a Texas mañana, preguntándome ¿qué hubiera pasado si...? Esta sensación es increíble”.

Los Falcons tendrán otra oportunidad de llegar al Super Bowl, aunque ahora como comodines. El equipo que dejó escapar una ventaja de 28-3 en la segunda mitad del super domingo en febrero de 2017 derrotó a Carolina por 22-10 para ganar un viaje a la casa de los Rams, monarcas del Oeste de la Conferencia Nacional.

Los Ángeles dieron descanso a buena parte de sus titulares y cayó por 34-13 ante San Francisco.

El encuentro Falcons-Rams está previsto para el sábado por la noche.

Seattle se quedó cerca de llegar a la postemporada con la victoria de Atlanta. Sin embargo, los Seahawks cayeron por 26-24 ante Arizona.

Los Panthers estaban ya clasificados, y chocarán el domingo ante Nueva Orleáns, otro equipo del Sur de la Nacional.

Los Saints se coronaron en ese sector y barrieron sus dos duelos ante Carolina esta temporada.

Nueva Inglaterra (13-3) aseguró la ventaja de local durante los playoffs, como suele hacerlo, venciendo 26-6 a los Jets. Pittsburgh (13-3) logró el segundo puesto de la Americana, solo porque sufrió una derrota polémica ante los Patriots en la semana 15.

Los Steelers doblegaron 28-24 a Cleveland, y descansarán la próxima semana, igual que los Pats.

Minnesota (13-3) había ya avanzado a la postemporada, y obtuvo el descanso en la primera ronda con un triunfo por 23-10 sobre Chicago.

El otro descanso en la Nacional fue para Filadelfia (13-3), líder de conferencia pese a caer 6-0 ante Dallas. Ocho de los 12 equipos no habían llegado a los playoffs el año pasado: Buffalo, Tennessee, Jacksonville, los Rams, Filadelfia, Carolina, Nueva Orleáns y Minnesota.

La cifra incluye a dos equipos que fueron colistas de su división en 2016 y la ganaron ahora: los Eagles y los Jaguars.