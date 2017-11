Blas Pérez llega a un acuerdo con una agencia de Estados Unidos que lo promocionará

El delantero panameño Blas Pérez llegó a un acuerdo con una agencia relacionada con la comercialización de atletas en Estados Unidos.

La información apareció en la cuenta de twitter del jugador de fútbol, de 36 años de edad, y que ha jugado en Colombia y Estados Unidos.

🙏🏽🇵🇦👏🏼 Excited to announce an agreement with @hypeprojects, an agency related with the marketing of athletes that participate on many sports on USA https://t.co/fhT5geHoRN