Bottas supera a su compañero Hamilton y gana GP de Australia

Valtteri Bottas no pudo explicar cómo pasó de ser el leal lugarteniente de Lewis Hamilton y no ganar ninguna carrera el curso pasado, a encabezar el domingo el doblete de Mercedes y subir al primer puesto del cajón en Australia en el arranque de la temporada de Fórmula Uno.

Mucha introspección durante el descanso invernal, algunas pruebas de rally y unas cuantas sesiones de bebida ayudaron a cambiar el enfoque de Bottas de cara a la competición en 2019, con un resultado inmediato.

