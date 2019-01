Bradley y Zardes lideran la convocatoria de Estados Unidos frente a Panamá

La selección de fútbol de Estados Unidos ya tiene sus 23 elegidos para enfrentar este domingo 27 de enero a su similar de Panamá en un partido amistoso en el estadio State Farm en Arizona.

Gregg Berhalter, técnico que se prepara para hacer su debut en el banquillo norteamericano, apostó por el liderazgo de Michael Bradley y Gyasi Zardes como los dos jugadores de mayor experiencia, según la lista revelada en la página oficial de la US Soccer.

Bradley se alista para disputar su partido número 143 con la selección estadounidense, mientras que Zardes espera jugar su partido número 41.

El equipo estadounidense jugará su primer partido del año luego de su fracaso en octubre del año pasado cuando cayó ante Trinidad y Tobago en su último partido de las eliminatorias y le dijo adiós al Mundial de Rusia 2018.

Berhalter lidera un grupo nuevo de jugadores de la Major League Soccer (MLS), quienes desde el pasado 7 de enero se encuentran trabajando en un centro de entrenamiento en Chula Vista, California.

The #USMNT is back to work today in Phoenix with one extra 🏃🏼‍♂️ in 6v2. pic.twitter.com/iGSHhDSSXK