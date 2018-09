Brady y Gronkowski abren campaña venciendo a Texans

Brady se conectó con Rob Gronkowski para 123 yardas y un touchdown. Antes de esta temporada, se barajó la posibilidad de que ambos se retiraran.

JAGUARS GANAN

Al igual que la campaña pasada, la defensiva de Jacksonville se echó al equipo a los hombros.

El linebacker Myles Jack anotó en un regreso de intercepción de 32 yardas al inicio del cuarto periodo y los Jaguars vencieron este domingo 20-15 a los Giants de Nueva York, con lo que arruinaron los debuts del coach Pat Shurmur y de la segunda selección general del draft Saquon Barkley, así como el regreso de Odell Beckham Jr.

