Brady se une a Twitter y afirma en broma que se retira

Los seguidores de los Patriots que se olvidaron de que este lunes es 1 de abril seguramente se sobresaltaron cuando Tom Brady emitió un tuit para anunciar que había decidido retirarse.

Brady, seis veces campeón del Super Bowl se unió recién a Twitter, donde acumuló rápidamente más de 100.000 seguidores. Y su primer mensaje fue escueto y directo: “Me retiro. En mi tiempo libre estaré tuiteando”.

I'm retiring. In my spare time, I'll be tweeting #LFG