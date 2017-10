Brasil viajará a Moscú en marzo para amistoso contra Rusia

La selección de Brasil jugará un amistoso contra la de Rusia, país anfitrión del Mundial 2018, el 23 de marzo en Moscú, en la recta final de su preparación para el máximo torneo de fútbol, al que llega como una de las favoritas, informó este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El duelo, que aún no tiene un estadio definido, se celebrará a cuatro días de que la canarinha se mida con Alemania en Berlín, en el que por ahora será su último encuentro antes de debutar en el Mundial en junio.

#Brasil e Rússia se enfrentam em 23 de março, sob o frio do fim do inverno de Moscou! É para entrar (literalmente) no clima da Copa! ❄🇷🇺 pic.twitter.com/dGKf5Rs4dW