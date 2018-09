Browns ganan por primera vez desde 2016

Por primera vez en 635 días, los Browns de Cleveland encontraron una forma de ganar. El novato Baker Mayfield les enseñó cómo hacerlo.

El quarterback, primera selección general del draft, reemplazó al lesionado titular Tyrod Taylor y encendió la chispa ofensiva de los Browns, que derrotaron el jueves 21-17 a los Jets de Nueva York.

“Simplemente he esperado mi momento”, comentó Mayfield. “Apenas estoy comenzando”.

Carlos Hyde aportó dos anotaciones mediante acarreos de una yarda, y Cleveland se impuso por primera vez desde la Nochebuena de 2016.

