El CAI hace historia goleando al Toronto FC en la Liga de Campeones de la Concacaf

El Club Atlético Independiente (CAI) tuvo un estreno histórico en la Liga de Campeones de la Concacaf, al golear anoche 4-0 al Toronto FC, en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

Con este contundente triunfo en el partido de ida, el CAI pone pie y medio en la siguiente fase ante el actual campeón del certamen, el Toronto FC, de la Major League Soccer estadounidense.

Highlights 📹: @caipanama stuns @TorontoFC with a 4-0 win over the 2018 finalists#CAIvTOR#SCCL2019pic.twitter.com/od3Nt5s7Sl