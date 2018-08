Calicho Ruiz, en homenaje a los campeones de la Serie Mundial

El exgrandes ligas panameño Carlos Calicho Ruiz fue uno de los protagonista en el homenaje que le hizo la organización de los Filis de Filadelfia a los campeones de la Serie Mundial de 2008.

Están por cumplirse los 10 años exactos cuando los Filis, dirigidos por Charlie Manuel, conquistaron la corona ante los Rays de Tampa Bay, en la que el chiricano Ruiz fue uno de los héroes.

Ruiz fue el receptor de honor este domingo, en el Citizens Bank Park, antes del partido contra los Marlins de Miami, mientras Brad Lige fue el lanzador recordando aquel momento en que ambos se combinaron para el último out que les dio el título.

Brad Lidge who made the FINAL out of the 2008 World Series throws out the 1st pitch to Carlos Ruiz today before the Phillies Marlins Game