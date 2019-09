Campeona olímpica Rafaela Silva da positivo en control antidopaje

La brasileña Rafaela Silva, campeona olímpica de Judo, dio positivo en fenoterol en una prueba antidopaje durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en agosto, pero niega haber hecho trampa: "estoy limpia".

El examen, practicado el mismo día en que ganó la medalla de oro en los Panamericanos, el 9 de agosto, dio "positivo para la sustancia fenoterol", un broncodilatador prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), explicó la propia Silva durante una conferencia en Río de Janeiro este viernes.

"No hago uso de esa sustancia, no tengo asma, nada, no tengo autorización para usar esa sustancia", afirmó la deportista de 27 años, quien cree que puede haberse contaminado al estar en contacto con la hija de una amiga que visita con frecuencia el centro donde entrena.

"La única persona que usó esa sustancia fue la hija de una amiga mía que entrena en el Instituto Reaçao [en Rio de Janeiro]. Tengo esa manía de dejar que los bebés chupen mi nariz. Al hacerlo, inhalo lo que ella libera hacia mi cuerpo. Puede haber sido una de las maneras" [de contaminación], explicó.

A su lado en la conferencia, el abogado Bichara Neto informó que la atleta no está suspendida.

"Tuvimos una reunión en el ámbito de los Juegos Panamericanos. Rafaela no está suspendida de forma preventiva. Vamos a defender que ella no debe ser suspendida porque tiene una versión que muestra que no usó la sustancia para obtener una ventaja indebida" ni de manera intencionada, alegó.

Silva además fue campeona mundial en 2013 y actualmente está cuarta en el ranking de su categoría que lidera la canadiense Christa Deguchi.

El 29 de agosto, dos días después de ganar el bronce en el Mundial de Tokio, Silva fue sometida a otro examen, que dio negativo.

"Ningún atleta se prepara para un momento como este. Estoy aquí para dar la cara. Hice los exámenes, estoy limpia. Ahora debo seguir entrenando, compitiendo y probar mi inocencia", afirmó la brasileña.

Originaria de la favela Cidade de Deus, Silva superó los obstáculos de la pobreza hasta convertirse en campeona mundial en 2013 y ganar el oro olímpico en los Juegos de Río 2016.