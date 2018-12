Canelo Álvarez domina y pone la mira en Golovkin

Saúl Canelo Álvarez dio una fiesta en el Garden, breve y poderosa.

El púgil mexicano colocó docenas de puñetazos al cuerpo, derribando cuatro veces al inglés Rocky Fielding y noqueándolo en el tercer round para obtener su tercer título en una división distinta, llevándose el cinturón de los supermedianos por la AMB.

