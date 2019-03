El panameño Carlos Ruiz, entre los 10 mejores receptores de la década en Grandes Ligas

El panameño Carlos Calicho Ruiz aparece en una lista de los 10 mejores receptores de la década en las Grandes Ligas.

La fecha tomada en cuenta para el informe fue desde 2010 hasta el momento. Ruiz se retiró de las Mayores en 2017 tras 12 temporadas en las Grandes Ligas en las que jugó con los Filis, Dodgers y Marineros.

El informe fue realizado por Will Leitch en MLB.com y destaca el trabajo del receptor panameño tanto defensiva como ofensivamente.

Ruiz aparece en séptima posición de la lista que elaboró Leitch en MLB.com, que también utilizó para su evaluación la herramienta Baseball-Reference, un sitio de béisbol que lleva las estadísticas de los jugadores que han jugado en las Grandes Ligas.

Según el análisis Buster Posey se merece la primera posición.

El informe destaca el trabajo del receptor en general y dice que "más que cualquier otra posición, tienes que confiar simplemente en lo que te dicen los jugadores y los gerentes acerca de los receptores, ya sea a través de sus palabras o su tiempo de juego".

The next installment of my bi-weekly MLB's Data Decade series is out, looking at the 10 Best Catchers of the Decade. https://t.co/dtz4a2RsCJ