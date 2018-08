Carmelo Anthony ficha con los Houston Rockets en la NBA

El estelar jugador de la NBA Carmelo Anthony firmó este lunes un contrato por un año y 2,4 millones de dólares con los Houston Rockets de la NBA, según ESPN.

'Melo', de 34 años, superó el examen médico antes de sellar su compromiso con el equipo texano, que se perfila como aspirante al título de campeón.

El alero también se embolsó 25,4 millones restantes del salario correspondiente a la campaña de 2018-19, incluidos 2.4 millones tras rescindir contrato con los Atlanta Hawks.

