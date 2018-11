Carolena Carstens: ¡Voy a volver como nunca!

La atleta panameña del taekwondo, Carolena Carstens, confirmó que la temporada 2018 llegó a su fin luego de sufrir una grave lesión en su rodilla izquierda, y en los próximos días será sometida a una operación.

+ info Carolena Carstens se lesiona y pone fin a la temporada

“Hoy les quiero contar con un dolor en mi corazón que tengo el ligamento cruzado roto, confirmado”, escribió la atleta de 22 años de edad, quien se encuentra en la ciudad estadounidense de Chicago.

“Todo lo que hace el Señor, lo hace con un propósito. Yo sé que esta lesión no me va a dejar caer, pero me va hacer más fuerte y voy a volver como nunca”, resaltó la panameña.

Carstens se lesionó el pasado sábado cuando estaba combatiendo en la ronda de cuartos de final en el Open de París (Francia) luego de caer tras efectuar una patada.

“Sentí un dolor raro y fuerte en mi rodilla, intenté levantarme para continuar, pero al apoyarme otra vez, me caí”, precisó.

Luego de la evaluación preliminar, Carstens se trasladó hacia Estados Unidos para practicarse nuevos exámenes y ahí se determinó que necesitará cirugía para corregir el problema.

“Mi fecha de operación es el 1 de diciembre, confirmado. Tengo fe porque sé que todo va a salir bien. Gracias a todos por el apoyo siempre”, agregó la atleta canalera.

Este tipo de lesiones en la rodilla conlleva una recuperación de seis a nueve meses.

“No podría ir al clasificatorio para los Juegos Panamericanos, ni llegará para el Mundial: o sea, la cosa es grave”, comentó su entrenador Juan Antonio Ramos el pasado sábado tras la lesión.

Atletas panameños como el exlanzador Mariano Rivera y el futbolista Román Torres sufrieron este tipo de lesión.

Carstens esta temporada 2018 alcanzó la medalla de plata en dos juegos regionales; una con los Sudamericanos de Cochabamba (Bolivia) y la otra en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla (Colón). Además, la presea dorada en el Panamericano que se desarrolló en Estados Unidos.