Celtics vencen a Hornets y se mantienen cómodos en zona de 'playoffs'

Sin el astro Kyrie Irving, los Boston Celtics vencieron fácil a los Charlotte Hornets 126-94, gracias a las actuaciones de Jaylen Brown, Jayason Tatum y el dominicano Al Horford.

Brown se desbordó con 24 puntos y 10 rebotes, Tatum anotó 20 tantos y Horford 14, con siete capturas y cinco asistencias.

Otro que aportó al triunfo fue Terry Rozier, con 17 puntos y empató un récord de carrera con 10 asistencias jugando por Irving, quien se perdió su segundo partido consecutivo con una distensión en la cadera izquierda.

Excellent defense and unselfish play on the break. Celtics basketball. pic.twitter.com/T1kqafROSw