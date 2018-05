Celtics eliminan a 76ers y se medirán con Cavaliers

Jayson Tatum recibió el balón debajo del aro, resistió un golpe y se elevó para conseguir la ventaja a 23 segundos del final, y los Celtics de Boston vencieron este miércoles 114-112 a los 76ers de Filadelfia, con lo que avanzaron a la final de la Conferencia Este.

Tatum finalizó con 25 puntos, Jaylen Brown aportó 24 y Terry Rozier sumó otros 17, entre ellos un par de tiros libres después de obligar una pérdida de balón de Joel Embiid en los segundos finales.

Jayson Tatum scores the go-ahead bucket to seal the Game 5 victory in tonight’s @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/Xe3gE6JIw8