Coclé, Panamá Metro y Los Santos pasan a la ronda de ocho del Juvenil

Coclé, Panamá Metro y Los Santos se unieron a Panamá Este como los primeros cuatro clasificados a la ronda de los mejores ocho equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, tras los últimos resultados.

Coclé superó en ocho entradas a la novena de Bocas del Toro, por pizarra de 14 carreras por 7, en partido que se jugó en el Remón Cantera de Aguadulce. El triunfo lo llevó al número mágico de victorias (13) para asegurarse su puesto. También tiene 5 derrotas.

Edgardo Rosales que entró en labor de relevó, trabajó 2 entradas 2 tercios, para anotarse el partido ganado, se enfrentó a 9 bateadores, que le conectaron 2 imparables, ponchó a 2, concedió 2 boletos. El partido lo pierde Yeyckel Thompson.

Metro derrotó a Los Vaqueros

La novena de Panamá Metro aseguró su boleto al derrotar al equipo de Panamá Oeste, 3 carreras por 2, en el Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital.

Los Santos se impuso a Darién

Con gran labor monticular del izquierdo Raúl De Gracia, llevó a Los Santos a sumar otro triunfo ante Darién, 6 carreras por 1, en desafío disputado en el Estadio de Metetí. De paso entró a la ronda de ocho, según comunicado de la Fedebeis.

En otros resultados. Chiriquí venció 7 por 5 a clasificado Panamá Este, en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Occidente venció a Veraguas

El equipo de Chiriquí Occidente venció a la novena de Veraguas, 11 carreras por 4, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago.

Herrera aplastó a Colón

Herrera aplastó en ocho episodios, a la novena de Colón, 11 carreras por 0, en un partido que se jugó en el Estadio Roberto Mariano Bula de la Costa Atlántica.

Partidos para este sábado 27 de enero

Los partidos para este sábado 27 de enero serán a las 8:00 p.m. entre: Los Santos vs Panamá Metro, en el Estadio Nacional Rod Carew; Occidente vs Panamá Este, Estadio José De La Luz Thompson; Chiriquí vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Bocas del Toro vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño; Coclé vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula, estos partidos se inician a las 7:00 p.m.