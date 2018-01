Coclé se mantiene líder y Chiriquí le arrebata invicto a Los Santos

Coclé se mantuvo invicto y líder de la versión número 49 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2018, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Narcilo Cunday Marquínez; mientras Chiriquí acabó con el invicto de Los Santos, en un partido que se disputó en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas.

La novena coclesana volvió a ganar, esta vez por blanqueada y con la ayuda de Jonathan Castillo que silenció los muchachos de Chiriquí Occidente, al derrotarlos 5 carreras por 0, en el Remón Cantera, de Aguadulce.

Castillo lanzó 8 episodios 2 tercios, para anotarse el triunfo, enfrentándose a 28 bateadores, que le sonaron 3 imparables, ponchó a 6, boleó a 2. El encuentro lo pierde Fernando Araúz.

Por su parte, Jaquil Cedeño, con un gran trabajo en el montículo guió a Chiriquí para quitarle el invicto a Los Santos, 6 carreras por 4, en el Olmedo Solé, de Las Tablas.

Cedeño trabajó de relevo, para anotarse el triunfo, con 4 episodios un tercio lanzados, en las que se enfrentó a 22 bateadores, permitió 7 imparables, ponchó a 3 y boleó a uno. Anótenle juego salvado a Gustavo Wong. Cargó con la derrota Yariel Barrios.

Dereck Aizpurúa, de 5-1, 2 carrera anotadas, una remolcada; Austin Guerra, de 5-4, una impulsada; Juan Rodríguez, de 4-1, un doble, una empujada, comandaron la ofensiva de 11 incogibles de la tropa chiricana.

Resultado de la jornada de hoy. pic.twitter.com/IDj6njoSLs — Fedebeis Panamá (@FedebeisOficial) 11 de enero de 2018

En otros compromisos, Panamá Oeste alcanzó su primera victoria del torneo, al vencer al equipo de Bocas del Toro, 6 carreras por 0, en el Horacio Mena de Chame.

El zurdo Abdiel Domínguez, fue el lanzador ganador del partido, al tirar 5 episodios 2 tercios, en los que se enfrentó a 17 bateadores, que le pegaron un aislado imparable, ponchó a 9, boleó a uno. Perdió el encuentro Wilburn Martínez.

Además, Alexis Saldaña guió a Panamá Este a sumar su cuarto triunfo ante Colón, 6 carreras por 0, en desafío disputado en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo, reporta un comunicado de Fedebeis.

Saldaña tiró una joya de lanzamientos para apuntarse la victoria, lanzando 7 entradas completas, en donde se enfrentó a 26 bateadores, que le pegaron 3 indiscutibles, ponchó a 9, no boleó a nadie. El partido lo pierde Luigi Miranda.

Panamá Metro derrotó a Darién, 15 carreras por 6, en Metetí. Diego Benítez, lanzó 5 episodios 2 tercios, para sumar el triunfo, enfrentándose a 19 bateadores, que le sonaron 3 imparables, poncho a 7, concedió 4 bases por bolas. El encuentro lo pierde Bryan Atencio.

Una gran labor de Roberto Rodríguez, que entró en labor de relevo, señaló el camino para que Veraguas consiguiera un triunfo de 7 carreras por 6, ante la novena de Herrera, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago.

Partidos para hoy

Los partidos para este jueves 11 de enero serán entre: Bocas del Toro vs Panamá Metro, en el Estadio Rod Carew, a las 8:00 p.m.; Panamá Oeste vs Panamá Este, en el Estadio José De La Luz Thompson; Colón vs Darién, en el Estadio de Metetí; Los Santos vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos; Chiriquí vs Coclé, en el Estadio Remón Cantera; Occidente vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño, estos partidos inician a las 7:00 p.m.