Coclé es líder solitario del torneo juvenil de béisbol

La novena de Coclé se mantiene con paso firme en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, al vencer a la novena de Veraguas 8 carreras a 2, y de esta manera lograr su séptima victoria al hilo.

Los Caballos se impusieron en un partido que se desarrolló en el estadio Omar Torrijos de Veraguas, al que acudieron 2 mil 768 fanáticos.

Abdiel Medina lanzó 5 episodios completos y se acreditó el triunfo, enfrentándose a 20 bateadores, que le sonaron 5 imparables, ponchó a 3, concedió un boleto. El encuentro lo pierde Adnoly Pérez.

Coclé vuelve al terreno de juego para hacerle frente esta tarde a Bocas del Toro, en el primero de dos partidos que se desarrollarán en el estadio Rod Carew.

En otros resultados. Panamá Este venció a Panamá Metro, 8 carreras a 6 y consiguió su sexta victoria. Leonel Cabrera se anotó el triunfo. Cargó con la derrota Alex Gálvez.

La novena de Panamá Oeste le quitó de las manos el partido al equipo de Darién, 5 carreras por 4, alcanzando una importante victoria, en partido que se celebró en el Estadio de Metetí. Con gran labor monticular de Raúl De Gracia, combinado con una poderosa ofensiva, llevó a Los Santos a sumar un triunfo por abultamiento de carreras en la séptima entrada, 11 carreras por 1 a Chiriquí Occidente, en desafío disputado en el Estadio Olmedo Solé, de la ciudad de Las Tablas.

Expandir Imagen

Chiriquí consiguió un importante triunfo, 4 carreras por 1, ante Herrera, en partido que se jugó en Rico Cedeño de Chitré. Colón sumó una victoria ante Bocas del Toro por abultamiento de carreras, 13 por 3, en encuentro disputado en el Estadio Roberto Marino Bula, de la Costa Atlántica.

Los partidos para este sábado 13 de enero serán a las 3:00 p.m. entre Coclé vs Bocas del Toro, seguido a las 7:00 p.m., Veraguas vs Panamá Metro, ambos encuentros serán en el Estadio Nacional Rod Carew; Chiriquí vs Panamá Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Panamá Este vs Darién, en el Estadio de Metetí; Los Santos vs Herrera, en el Estadio Rico Cedeño; Occidente vs Colón, en el Estadio Roberto Mariano Bula. Estos partidos se inician a las 7:00 p.m.