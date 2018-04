Confirmados los 12 equipos que jugarán el Mundial de Béisbol Sub-15 en Panamá

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol confirmó este miércoles, 4 de abril, la lista de los 12 países que participarán en la Copa del Mundo Sub-15, que se jugará en Panamá entre el 10 y el 19 de agosto próximo.

El ente rector de la pelota mundial informó que China fue la última nación en conseguir su cupo, mediante la figura de comodín o wild card.

En la cita mundial de béisbol participarán países de los cinco continentes: Sudáfrica lo hará por África; China Taipéi, Japón y China, por Asia; Cuba, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y Panamá, por América; Holanda y Alemania, por Europa; y Australia por Oceanía.

PRESS RELEASE: WBSC awards China wild card for U-15 Baseball World Cup 2018; All 12 nations now confirmed: 📰 https://t.co/cHjQnh0220#U15WorldCup@FedebeisOficialpic.twitter.com/NAZuRpE6NU