Armando Cooper sigue sin jugar con la U de Chile

El volante panameño Armando Cooper sigue sin tener minutos de juego desde que llegó, en teoría, a reforzar al club Universidad de Chile y su situación es analizada por la prensa de este país sudamericano.

Cooper, quien forma parte de la selección mundialista de Panamá, llegó a la U de Chile a finales del mes de enero y no ha sido puesto a jugar por el técnico Ángel Hoyos, ni en la liga local ni en la Copa Libertadores.

La sección deportiva del diario chileno La Tercera (El Deportivo) se refirió al caso del panameño y del brasileño Rafael Vaz, quienes llegaron en calidad de refuerzo, pero que para el técnico no parecen ser una opción inmediata.

Sobre Cooper se destaca que al principio el cuerpo técnico reportó que no entraba en acción porque estaban trabajando en el aspecto físico.

Sin embargo, La Tercera hace referencia a una fuente de la dirección técnica que argumenta que la decisión se debe algo de nivel técnico.

"Un integrante del cuerpo técnico asegura que Hoyos estima que el mediocampista 'no alcanza el ritmo requerido' para comenzar a tener acción, y enfatiza que ese ritmo 'es futbolístico y no físico'. Más claro: el nivel del nacido en Colón no era el que esperaban", se precisa en una nota que lleva la firma de Fernando Contreras de El Deportivo.

Cooper, de 30 años de edad, viene de jugar dos temporadas en la Major League Soccer, con el Toronto FC, en donde acumuló 30 partidos entre 2016 y 2017.

"En Panamá están preocupados, porque Cooper no está jugando. No se ha acostumbrado al ritmo de los entrenamientos y más que algo físico es un tema de fútbol. Como su juego es más pausado, no ha podido acoplarse a los trabajos", reportó por su lado el portal Canal de Fútbol atribuyéndolo a una fuente.

"La misma persona, además, comenta que 'Hoyos sigue siendo exigente con él para poder incluirlo en las nóminas futuras", se agrega.