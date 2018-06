Curiosidades del Mundial de Rusia 2018

Los hinchas japoneses acostumbran a recoger las basuras dejadas a su paso por las gradas de los estadios, pero su próximo partido, el domingo en Ekaterimburgo, podría dejar unas tribunas especialmente limpias: su rival será Senegal, que el martes también tuvo a aficionados limpiando las gradas después de su victoria 2 a 1 sobre Polonia, como muestran las imágenes difundidas en las redes sociales.

El juego limpio, más limpio que nunca.

El defensa central del Bayern de Múnich Jerome Boateng felicitó por Twitter a un amigo después de la victoria de Senegal el martes en su debut en este Mundial: "Muy contento por Senegal, Alex".

Pero el mensaje tenía un problema, del que Boateng se dio cuenta después: los senegaleses habían ganado 2-1 a Polonia, el país de Robert Lewandowski, compañero de club del jugador alemán.

Boateng tuvo que justificarse: "Mi mejor amigo Alex tiene raíces en Senegal y fui ya allí con él, por eso le felicité. Eso no tiene nada que ver con Lewy [Lewandowski], evidentemente le deseo lo mejor a él", aclaró.

My best friend Alex has Senegal roots and I was often there with him, so that‘s why I was cheering for them 😉 Nothing to do with Lewy - of course I wish him all the best 🙌🏾