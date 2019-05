Curry aporta 36 puntos y Warriors dan primer golpe en el Oeste

Apoyados en 36 puntos del armador Stephen Curry, los Golden State Warriors dieron el primer golpe este martes en la final de la Conferencia Oeste de la NBA, al vencer a los Portland Trail Blazers 116-94.

A pesar de la ausencia de su máximo anotador , el alero Kevin Durant, aún lesionado en su pantorrilla, Curry y sus compañeros nunca se vieron seriamente amenazados por los Trail Blazers.

Curry fue el eje principal de la victoria de los Warriors, que salieron al frente 1-0 y este jueves ejercerán otra vez de locales en el segundo juego de la serie al mejor de siete encuentros.

"Jugamos bien, pero hicimos lo mínimo que se esperaba de nosotros para ganar el primer juego en casa, pero esto está lejos de terminar", señaló Curry.

El estelar francotirador convirtió 9 de 15 triples y fue acompañado en el ataque por el escolta Klay Thompson, con 26 cartones, y el ala-pívot Draymond Green, con 12 y 10 rebotes.

Strong start. Strong finish.

Relive the Game 1 dub with the @Verizon Game Rewind ⏮ pic.twitter.com/HwcdNARxX0