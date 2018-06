Curry comanda a Warriors, toman ventaja de 2-0

Stephen Curry batió un record de triples en la final de la NBA con nueve y terminó con 33 puntos, guiando a los Warriors a un triunfo el domingo por 122-103 sobre los Cavaliers de Cleveland. Golden State tiene una ventaja de 2-0 en la lucha por el anillo de campeón.

Steph set a #NBAFinals record for most 3-pointers in a game (9) 👀 #StephGonnaStephpic.twitter.com/xYu4p3H4sC