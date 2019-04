DeChambeau y Koepka lideran primera jornada del Masters, Rahm al acecho

Los estadounidenses Bryson DeChambeau y Brooks Koepka, con tarjetas de 66 golpes, lideran el Masters de Augusta tras la disputa este jueves de la primera jornada del primer Grand Slam de la temporada, donde el español Jon Rahm terminó sexto a tres de la cabeza.

Rahm brilló con luz propia e incluso llegó a ir primero durante algunas horas gracias a sus cinco birdies y solo dos bogeys en el mítico Augusta National Golf Club, en Georgia.

"La clave aquí son los greens. Habiendo jugado mucho y habiendo entrenado aquí, uno aprende a conocer los greens (...) Aquí estás limitado solo por la capacidad de tu imaginación. Usas tu creatividad para jugar de maneras muy diferentes. Lo disfruto mucho", dijo Rahm a la televisión.

"Tengo mucha confianza ahí fuera. Hoy no estuve a mi mejor nivel, estaba un poco dubitativo con el driver pero fui capaz de mantenerme en el camino durante la mayor parte del día de hoy. Mi juego con el hierro tampoco fue el mejor pero de nuevo fui capaz de manejarlo y de tener golpes de calidad", agregó.

Tras Koepka y DeChambeau, el tercero en discordia es el veterano Phil Mickelson con una tarjeta de 67 golpes.En caso de victoria, el estadounidense, a sus 48 años y nueve meses, podría convertirse en el jugador de mayor edad en ganar el Masters. Detrás, el también estadounidense Dustin Johnson y el británico Ian Poulter terminaron la fecha con 68 golpes.

Entre los 16 mejores jugadores del mundo en la actualidad, solo uno sabe lo que es ganar en Augusta: Tiger Woods.

A sus 43 años, el estadounidense se mostró competitivo en el arranque de su vigésimo segunda participación, llegando a liderar la tabla y terminó en la undécima posición con 70 golpes, a cuatro del primer puesto.

"No es un mal comienzo. Aún tenemos un largo camino que recorrer. Mañana saldré más tarde y los vientos serán más fuertes así que me queda mucho trabajo por hacer el resto de la semana así como a todos los demás", apuntó el ex número uno del mundo.Tras cuatro temporadas desastrosas y numerosas operaciones de espalda, 'El Tigre' no había ocultado su ambición en los días previos.

"Tengo la sensación de que puedo ganar el domingo. En los últimos doce meses he demostrado que puedo ganar otra vez. Estuve en posición de ganar en los dos últimos torneos de Grand Slam", insistió el cuádruple ganador del torneo (1997, 2001, 2002 y 2005).

El también español Sergio García, quien se vistió la famosa Chaqueta Verde del vencedor hace dos años, cayó hasta 44º lugar al marcharse con 73 golpes (+1) mientras que el argentino Emiliano Grillo es 29º, con 72.