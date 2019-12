Dely Valdés y el Málaga juvenil avanzan a la semifinal

COPA DE CAMPEONES

El Málaga juvenil, dirigido por el técnico panameño Julio Dely Valdés, se clasificó a las semifinales de la Copa de Campeones, de la división de honor del fútbol español, luego de vencer a su similar del Barcelona por marcador de 4-2.

Los medios españoles y el propio Dely Valdés calificaron el partido como impensable, por todo lo que se dio durante los 90 minutos de juego, en la fase de cuartos de final que se desarrolla en la ciudad española de Pontevedra.

“Ha ocurrido de todo, pero al final contento porque hemos podido sacarlo adelante”, afirmó Dely Valdés en una entrevista con Radio Marca, en la que reconoció que se sufrió mucho.

La primera mitad terminó a favor de del Barcelona juvenil 2-1, pero en la segunda parte todo cambió y destacó el istmeño que el equipo logró manejar el partido ante un gran rival que los hizo trabajar mucho en defensa y que se habían preparado para esto.

En la ronda semifinal el Málaga juvenil se enfrentará al Celta, este miércoles, por el boleto a la final.

“Lo difícil será ahora cómo motivarles para el siguiente partido. Para enfrentar a un grande la motivación es algo extra que está ahí en los jugadores. Ahora, está claro que tenemos que intentar que no se nos vengan muy arriba, que mantengan los pies sobre la tierra y que no vayamos a pensar que no va a ser difícil el siguiente partido”, afirmó el panameño que está al frente del equipo desde enero pasado.

Los malaguistas se impusieron por 4 goles a 2 al FC Barcelona en el encuentro inaugural de la XXIII Copa de Campeones. Hugo, Joel, Escardó y Jony firmaron los tantos blanquiazules.