Derek Jeter, ¿el próximo unánime al Salón de la Fama?

Un total de 18 peloteros de las Grandes Ligas aparecen por primera vez en las papeletas de votación para la próxima clase del Salón de la Fama del 2020.

Uno que seguramente entrará en su primer turno es Derek Jeter, campo corto de los Yankees de Nueva York.

La pregunta que se hacen muchos es si Jeter se unirá al relevista panameño Mariano Rivera como el segundo jugador en ser elegido unánimemente por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Y si le peguntas a Mariano, el panameño dijo en una nota publicada en la página oficial de las Grandes Ligas que cree que Jeter también podría ser elegido a Cooperstown de manera unánime.

“A la gente le encanta preguntarme, '¿Quién fue el mejor jugador que dirigiste? Y, Derek, es la respuesta más fácil para mí. Fui capataz por 30 años, y les puedo asegurar que probablemente ningún otro jugador al que dirigí se ha molestado por esa declaración porque saben de la clase de jugador que Jeter fue”. Joe Torre Mánager campeón con los Yankees

Rivera ingresó como parte de la clase del 2019 tras aparecer en todas las 425 boletas de los miembros elegibles para votar.

“Si por mí fuese, ¡sería el 1,000%! Olvídense del 100% -- ¡1,000%!”, manifestó Rivera.

“Jugué junto a Derek por muchos años. Verlo día a día por todos esos años y ver la manera en que jugaba y respetaba el juego, no veo por qué no. Obviamente, yo no voto, pero no veo por qué no. Sólo es un número. Yo soy el primero [en ser elegido de manera unánime] de muchos que vendrán. Estaré contento de estar ahí para ustedes”.

Los Yankees retiraron de manera oficial el número 2 de Jeter en 2017, al develar un placa en el Monument Park del Yankee Stadium. En años recientes, la lealtad de Jeter se ha trasladado del Bronx a South Beach, tras convertirse en el jefe máximo de béisbol de los Marlins de Miami.

La revelación de la boleta con los nuevos candidatos para ser elegidos al Salón de la Fama invita a los votantes a regresar el tiempo y repasar la ilustre carrera de Jeter, que incluye 14 convocatorias al Juego de Estrellas, cinco anillos de Serie Mundial, cinco Guantes de Oro por la Liga Americana en el campo corto y 3 mil 465 imparables de temporada regular, la sexta mejor marca en la historia de la Gran Carpa.

¡Derek Jeter aparece por primera vez en las boletas del Salón de la Fama y sus numeros respalda el porqué pensamos que debe ser unánime su elección! pic.twitter.com/HmI2GdTaw8 — cuantoAcuanto (@cuantoacuanto) November 19, 2019

“A la gente le encanta preguntarme, '¿Quién fue el mejor jugador que dirigiste?'”, relató Joe Torre, quien dirigió a Jeter de 1996 a 2007. “Y, Derek, es la respuesta más fácil para mí. Fui capataz por 30 años, y les puedo asegurar que probablemente ningún otro jugador al que dirigí se ha molestado por esa declaración porque saben de la clase de jugador que Jeter fue”.

Tras ser nombrado capitán de los Yankees en 2003 y hasta su retiro en 2014, Jeter se siente inmensamente orgulloso de haber formado parte de aquella dinastía del Bronx que ganó cuatro campeonatos en cinco temporadas (1996-2000).

“Todos compartíamos la misma mentalidad”, destacó Jeter. “Por esa razón tuvimos éxito; saltábamos al terreno día a día con la encomienda de ayudar al equipo a ganar. Más importante aún, tratábamos de mantener nuestros puestos. Se trata de un período bien especial en la historia de los Yankees, y los fanáticos nunca olvidan eso. Eso es lo que convierte a esta organización en una bien especial”.

Con una línea de bateo de por vida de .310/.377/.440, Jeter compiló 544 dobles, 260 cuadrangulares, mil 923 carreras anotadas, mil 311 carreras empujadas y 358 bases robadas en la temporada regular. Jeter jugó el equivalente a una temporada completa en la postemporada, y tuvo números de .308 con 200 hits en 158 juegos de por vida en octubre.

La boleta del Salón de la Fama 2020 incluye a un hombre muy especial en la historia de #YankeesBéisbol: ¡DEREK JETER! 👏👏👏 pic.twitter.com/ErCxnk3jsI — Yankees Beisbol (@Yankees_Beisbol) November 18, 2019

“Si el equipo necesitaba un hit clave en una situación de apremio, y especialmente en la postemporada, Derek era el indicado para lidiar con esos turnos al bate como nunca antes haya visto a alguien hacerlo”, elogió el excompañero de Jeter por muchos años, Andy Pettitte. “Una y otra vez, siempre daba los hits más importantes. Para mí, es el bateador clutch más grande que yo haya visto”.

Entre los mejores momentos en la carrera de Jeter destacan el jonrón para abrir el Juego 4 de la Serie Mundial del 2000, el tiro que cortó en 2001 en contra de los Atléticos, el accidentado salto a las gradas que dio en 2004 en contra de los Medias Rojas y el jonrón para registrar su imparable número 3 mil, por nombrar algunos – Jeter fue el Novato del Año en la Liga Americana en 1996, también fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2000 y el JMV del Juego de Estrellas del 2014, el último de su carrera.

“Siempre lo vi de esta manera, uno tenía una responsabilidad con la organización, los fanáticos, y con los compañeros”, manifestó Jeter. “Tenías que conducirte de la mejor manera, y tenías que mantener ese mismo enfoque día a día. Ya sea en la temporada regular o en la postemporada, estabas representando a los Yankees de Nueva York, y eso yo lo tomaba muy en serio”.

Además de Jeter, entre los nuevos candidatos anunciados por la BBWAA se encuentran Cliff Lee, Josh Beckett, Jason Giambi, Paul Konerko, el venezolano Bobby Abreu y los dominicanos Rafael Furcal y Alfonso Soriano.

Los remanentes incluyen a Curt Schilling, que el año pasado recibió 60.9% de la votación, Roger Clemens (59.5%), Barry Bonds (59.1%) y Larry Walker (54.6%). Schilling mejoró su resultado en comparación con el 51,2% de 2018. Walker, en la papeleta por 10ma y última ocasión este año, subió tras el 34,1% de 2018.

Bonds y Clemens, cuyas candidaturas se encuentran manchadas por acusaciones de uso de esteroides, aparecen en la votación por octava vez. Clemens ascendió del 57.3% de 2018 y Bonds del 56.4%.

Las papeletas son enviadas a más de 400 integrantes de la BBWAA que cuenten con al menos 10 años consecutivos en la organización, y un jugador debe aparecer en al menos 75% de las votaciones para ser elegido. Las papeletas deben ser enviadas a más tardar el 31 de diciembre, y los resultados son anunciados el 21 de enero.

Quienes sean elegidos ingresarán el 26 de julio, junto con las selecciones del comité de la era moderna del Salón de la Fama, que se reunirá y votará en San Diego el 8 de diciembre.

Los peloteros permanecen en las papeletas por 10 años, siempre y cuando reciban al menos 5% de los votos cada año.