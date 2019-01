Djokovic y Serena avanzan en el Abierto de Australia

El número 1 mundial Novak Djokovic y la leyenda Serena Williams sellaron el pase para los cuartos de final del Abierto de Australia, este lunes en Melbourne, en una jornada en la que cayó Pablo Carreño, que se fue de la pista en cólera por una polémica decisión del juez.

Djokovic tuvo que batallar durante tres horas y cuarto para derrotar al ruso Daniil Medvedev (N.15); 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3.

En un primer momento tuvo el control del partido, hasta tener un set y un break de ventaja (4-1). Pero el joven ruso de 22 años fue capaz de remontar la segunda manga y tener tres bolas de 3-1 con el servicio del serbio en la tercera. Aquí se acabó su rebelión.

Djokovic salvó la situación con cinco juegos consecutivos y su rival acusó el cansancio en la tercera y en la cuarta manga.

"Nunca me he sentido tan fresco en mi vida. Fue una batalla física, él no cometía errores, defendió bien, fue difícil desbordarlo", explicó el ganador de seis trofeos en Melbourne, reconociendo que salvar la bola de rotura en la tercera manga fue "crucial".

Djokovic, que ya dejó escapar un set en la ronda precedente ante el canadiense Denis Shapovalov, jugará ahora con el japonés Kei Nishikori, superviviente de una batalla de cinco horas ante Carreño.

El español cedió por 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-6 (10/8). Tras el punto decisivo de Nishikori, recogió sus cosas a toda prisa y, sin saludar al árbitro, se marchó gritando insultos.

"Obviamente, estoy muy triste porque tras cinco horas peleando la manera en la que me fui de la pista no fue la correcta, pido disculpas, así no soy yo", señaló más tarde en una abarrotada conferencia de prensa.

Carreño dominaba 8-5 en el 'supertiebreak' del quinto set cuando una bola suya fue señalada como fuera. Nishikori, después del grito del árbitro, la devuelve dentro. Se acude al ojo de halcón y la bola fue buena, pero el juez da el punto al japonés, lo que provoca la explosión del español, que ya no volvió a conseguir ningún punto.

SORPRESA

La sorpresa del día la dio el canadiense Milos Raonic que batió a Zverev, cuarto mundial, por 6-1, 6-1 y 7-6 (7/5).

A sus 21 años, Zverev sigue sin ofrecer su mejor nivel en los Grand Slams. Solo en una ocasión alcanzó los cuartos de final, en Roland Garros 2018.

Raonic se enfrentará al francés Luca Pouille (31), que sorprendió al croata Borna Coric (12º; 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2).

RAMA FEMENINA

En categoría femenina Serena Williams, en busca de una histórica corona 24 en Grand Slam, se clasificó por todo lo alto al derrotar a la número uno mundial Simona Halep (6-0, 4-6 y 6-4).

"Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí", dijo al finalizar.

Si logra ganar el primer grande del año, la pequeña de las hermanas Williams igualará el récord de trofeos del Gran Slam que tiene la australiana Margaret Court.

Jugará ante la checa Karolina Pliskova, octava mundial y que batió a Muguruza (6-3 y 6-1).

Tras tres partidos prometedores, Muguruza ofreció una pobre versión ante una Pliskova inmensa en todos sus golpes. La española nacida en Caracas aguantó hasta el 3-3 de la primera manga, luego no pudo seguir el ritmo.

La japonesa Naomi Osaka (N.4) y la ucraniana Elina Svitolina (N.7) también lograron su pase. Jugarán por las semifinales.