Durant aporta 51 puntos, pero Raptors acaban con Warriors

El alero estrella de Golden State Kevin Durant anotó este jueves 51 puntos pero los Warriors cayeron 128-131 en la prórroga frente a los Toronto Raptors de Kawhi Leonard, quien también brilló con 37 tantos.

En un duelo entre dos de los máximos favoritos a verse las caras en la final de la NBA, los canadienses terminaron llevándose la victoria en el tiempo extra gracias a varias pérdidas en los compases decisivos de los jugadores de Oakland, entre ellos Andre Iguodala, a quien le señalaron pasos a falta de medio minuto cuando su equipo estaba a solo una posesión del empate.

"Vaya partido. Un increíble encuentro de baloncesto para los aficionados en el que nosotros nos quedamos cortos", dijo el técnico de Golden State, Steve Kerr.

Antes, Durant había forzado la prórroga con dos triples consecutivos cuando el choque parecía ya decidido.

Con 113-119, KD recortó diferencias (116-119) y, a falta de 8.6 segundos, selló el definitivo 119-119 desde la esquina, acosado por los eternos brazos de Leonard.

Durant aportó también 11 rebotes y seis asistencias pero los vigentes campeones echaron de menos una jornada más a su base estrella Stephen Curry, así como a Draymond Green. Se espera que el armador vuelva a la pista el sábado tras superar una lesión en los abductores.

Kawhi se marchó con 37 unidades y otros cinco de sus compañeros superaron la decena de puntos, con el pívot hispano-congoleño Serge Ibaka destacando con 20 y Pascal Siakam con 26.

Con este resultado, los Raptors amplían su ventaja en lo más alto de la Conferencia Este, con un balance de 19-4, mientras los Warriors caen al tercer puesto del Oeste, con un récord de 15-8.

LAKERS GANAN

Mientras, en Los Ángeles, los Lakers volvieron a la senda de la victoria luego de su reciente tropiezo ante los Nuggets gracias a otra estelar velada de LeBron James.

🎥 LeBron James found his rhythm down the stretch, finishing with 38 points, 9 rebounds, and 7 assists in tonight's win. pic.twitter.com/eFMt1rAs1k