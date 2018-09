El panameño Edmundo Sosa es llamado a Grandes Ligas, utilizará el número 63

El panameño Edmundo Sosa recibió el llamado de parte de los Cardenales de San Luis para jugar en las Grandes Ligas, reporta el Twitter del equipo de béisbol.

Sosa, que había terminado campaña en la Triple A se convertirá en el panameño número 62 en participar en las Mayores, desde que Humberto Robinson lo hiciera en 1955.

Sosa was named a Midwest League (A) All-Star in 2016 and an Appalachian League (R) All-Star in 2015. He was a member of Team Panama in the 2016 qualifying round of the World Baseball Classic. Sosa has been assigned uniform no. 63. pic.twitter.com/6wA5AiKhoO