El Eintracht Fráncfort sorprende al Bayern en final de Copa de Alemania

Un poco inspirado Bayern Múnich fracasó este sábado en Berlín en su búsqueda del doblete al perder contra todo pronóstico en la final de la Copa de Alemania contra el Eintracht Fráncfort (3-1), en el último partido de su mítico entrenador Jupp Heynckes en el banquillo.

El hombre del partido fue el croata del Eintracht Fráncfort, Ante Rebic, que marcó los dos primeros goles de su equipo (11, 82), ganando en velocidad a los defensas centrales del Bayern, Mats Hummels y Niklas Süle.

Robert Lewandowski había empatado para el conjunto de Múnich (53) dando esperanzas al equipo del colombiano James Rodríguez.

Pero en los últimos minutos, cuando más atacaba el Bayern, llegaron los dos tantos del Eintracht.

El 2-1 fue marcado por Rebic, en el 82, que ponía el título en manos del equipo de Fráncfort, antes de que llegara el tercero del Eintracht, anotado por el serbio Mijat Gacinovic en el descuento (90+6).

Gacinovic anotó a puerta vacía, después de que el guardameta del Bayern, Sven Ulreich, subiera a rematar un tiro de esquina de su equipo.

Mijat Gaćinović's goal in the DFB-Pokal Final for @eintracht_eng is a lot better with Titanic... pic.twitter.com/1ABGsR0pUP