Embiid lidera triunfo de los Sixers ante los Rockets de Harden

El camerunés Joel Embiid guió magistralmente este lunes, en la NBA, a los Filadelfia 76ers en una fácil victoria de 121-93 sobre los Houston Rockets del también astro James Harden, líder anotador en la temporada.

Embiid totalizó 32 puntos y 14 rebotes para liderar a su equipo, mientras que Harden, pese a sus 37 tantos, no pudo guiar al quinteto texano por el camino de la victoria.

Harden acumula 20 juegos consecutivos con al menos 30 tantos.

Filadelfia jugó sin el cuatro veces 'All-Star' Jimmy Butler, de baja por un dolor en la muñeca derecha, pero Embiid compensó su ausencia. Los 24 puntos en la primera mitad de Embiid ayudaron a Filadelfia a tomar una ventaja de medio tiempo de 65-50.

