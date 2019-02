Encuentran restos de la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala

El hombre a cargo de la búsqueda privada de la avioneta desaparecida en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala dijo el domingo que han encontrado los restos de la aeronave.

David Mearns, un científico marino nacido en Estados Unidos y especialista en la detección de naufragios que reside en el sureste de Inglaterra, anunció el hallazgo en Twitter dos semanas después de que la avioneta desapareció sobre el Canal de la Mancha mientras volaba de Francia a Gales.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala