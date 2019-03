España e Italia ganan sin convencer en debut de eliminatorias a Eurocopa-2020

España, que se impuso con apuros a Noruega en Valencia (2-1), e Italia, que ganó en Udine a Finlandia (2-0), comenzaron ganando sus compromisos en su debut en las eliminatorias a la Eurocopa-2020, pero sin convencer.

Un penalti transformado por Sergio Ramos en el minuto 71 dio un trabajado triunfo a España, en un duelo en que la Roja desperdició muchas ocasiones y se mostró inoperante en el remate.

España se había puesto pronto por delante en el marcador con un zurdazo a bocajarro de Rodrigo Moreno (16), pero Joshua King equilibró de penal (65), aunque seis minutos después Sergio Ramos acabó dando el triunfo a su equipo.

"Sabíamos que iba a costar y hasta el final iba a ser muy disputado y la victoria nos viene muy bien", dijo Ramos tras el partido.

Buen estreno en nuestro camino a la #Euro2020.

Gracias por el ambientazo, Mestalla.

Y otro más... ¡a la cazuela, Antonín 🍳!

Dedicatoria de cumple para mi amor, @PilarRubio_.

A good start on the road to the #Euro2020.

And... another one for the team, Antonín 🍳!#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/0qghh9HvLX