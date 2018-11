Estrella de la NBA Antetokounmpo defiende a su hermano, tratado de 'mono'

El jugador greco-nigeriano Giannis Antetokounmpo, una estrella de la NBA, denunció los prejuicios racistas en Grecia hacia "la gente de color", después de que un comentarista deportivo griego tratara de "mono" a su hermano y también jugador de baloncesto Thanasis.

"No he podido dormir en los últimos días en vista del reciente incidente racista. Si esto le puede pasar a Thanasis, que representa con orgullo al equipo nacional griego y al club Panathinaikos, no me puedo imaginar lo que soportan otras personas de color en Grecia", escribió el alero en sus cuentas de Instagram y Twitter.

"Estoy muy triste y decepcionado" pero "mis hermanos y yo, que somos greco-nigerianos, les guste o no, vamos a seguir representando lo mejor posible a nuestra patria".

En un programa de televisión, el comentarista deportivo Takis Tsoukalas, conocido aficionado del Olympiakos, trató a Thanasis de "mono" después de una derrota 93-80 contra el gran rival, el Panathinaikos, el pasado viernes en la Euroliga.

"Nunca hice referencia a características raciales con una intención racista", escribió Tsoukalas en un comunicado, afirmando haber querido denunciar "el comportamiento" del jugador, "sancionado dos veces por los árbitros". El comentarista fue denunciado por dos organizaciones antiracistas.

A sus ojos ha sido víctima de un "intento de difamación" y amenaza con recurrir a la justicia.